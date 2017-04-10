Главный тренер «Цмоки-Минск»: жаль, против нас не вышел Теодосич

Главный тренер «Цмоки-Минск» Александр Крутиков прокомментировал поражение подопечных, уступивших ЦСКА в Москве со счётом 74:109. На финише сезона минчане растеряли значительную часть состава, сменили главного тренера и приехали в Москву вдевятером. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оставил вне заявки трёх основных игроков – Милоша Теодосича, Виктора Хряпу и Джеймса Огастина.
«В раздевалке перед игрой я сказал ребятам, что им представился отличный шанс противостоять сильнейшим игрокам Европы, проявить себя. Жаль, что против нас не вышел Милош Теодосич, но мы понимаем, что ЦСКА решает другие задачи. Соперники с первых минут обнажили наши слабые места и завладели инициативой. Понимаю, что «армейцам» от такой встречи не много пользы, но для нас это большой урок», — сказал Крутиков.