«Бостон» победил «Бруклин», А. Томас набрал 27 очков

«Бостон Селтикс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 114:105 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу матча преимущество «Селтикс» достигало 27 очков, а вот «Нетс» ни разу не вели в счёте.
Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал Айзея Томас, набравший 27 очков. Ещё 19 очков в активе Эла Хорфорда. За «Бруклин» 26 очков и 12 подборов набрал Джереми Лин, 25 очков на счету Брука Лопеса.