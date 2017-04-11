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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Бостон» победил «Бруклин», А. Томас набрал 27 очков

11 апреля 2017, вторник. 04:53. Баскетбол
«Бостон Селтикс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 114:105 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу матча преимущество «Селтикс» достигало 27 очков, а вот «Нетс» ни разу не вели в счёте.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал Айзея Томас, набравший 27 очков. Ещё 19 очков в активе Эла Хорфорда. За «Бруклин» 26 очков и 12 подборов набрал Джереми Лин, 25 очков на счету Брука Лопеса.
НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2017, вторник. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
114 : 105 (28:13, 30:27, 32:37, 24:28)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Томас - 27, Хорфорд - 19, Брэдли - 18, Смарт - 13, Краудер - 11, Олиник - 11, Зеллер - 4, Йеребко - 4, Браун - 3, Розир - 2, Джонсон - 2, Микки, Грин, Джексон, Янг
Бруклин Нетс: Лин - 26, Лопес - 25, Холлис-Джефферсон - 17, ЛеВерт - 12, Хэмилтон - 11, Уайтхед - 6, Гудвин - 3, Динуайдди - 2, Фой - 2, Макдэниелс - 1, Николсон, Букер, Эйси, Килпатрик, Харрис
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Бруклин Нетс Айзея Томас - игрок НБА
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