«Вашингтон» одержал верх над «Детройтом», Бил набрал 33 очка

«Вашингтон Уизардс» на выезде переиграл «Детройт Пистонс» со счётом 105:101 в матче регулярного чемпионата НБА.«Уизардс» лидировали в течение всего противостояния — добившись 15-очкового отрыва в третьей четверти, они близко подпустили «Детройт» в заключительном игровом отрезке, однако в концовке всё же удержали победу.Самым результативным игроком матча стал защитник «Вашингтона», набравший 33 очка, 20 очков — на счету Маркифа Морриса. У «Детройта» 22 очка записал на свой счёт Тобиас Харрис.«Вашингтон» одержал 49-ю победу и находится на 4-м месте в Восточной конференции, «Детройт» располагается на 10-й строчке с 37 победами. Для «Пистонс» сегодняшняя игра была последней на их прежней домашней площадке «Пэлас оф Оберн-Хиллс» — со следующего сезона «Детройт» будет проводить домашние игры на арене «Литтл Сизарс».