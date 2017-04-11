Уэйд: если «Чикаго» не победит «Бруклин», значит, не заслуживает быть в плей-офф

Защитник «Чикаго Буллз»после победы над «Орландо Мэджик» (122:75) рассказал о шансах команды выйти в плей-офф.«Когда начинается сезон, вашей целью всегда является выход в плей-офф. Мы всё ещё хотим добиться этого. Хорошо играла наша команда или нет, мы всё равно хотим обеспечить себе участие в плей-офф и контролировать свою судьбу. «Чикаго» умеет делать это. Если мы не победим в последнем матче, значит, не заслуживаем быть в плей-офф. Всё просто», – приводит слова Уэйда ESPN.В последнем поединке регулярного сезона, который состоится 13 апреля, «Буллз» встретится с аутсайдером Восточной конференции «Бруклин Нетс».