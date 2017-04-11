Керр: хотел, чтобы Дюрант и Карри как можно больше сыграли вместе

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз»после поражения от «Юты Джаз» (99:105) отметил важность взаимодействия лидеров команды«Это была одна из наших задач сегодня – предоставить Дюранту и Карри как можно больше времени провести вместе на паркете. Так что в матче с «Ютой» мы дали Кевину больше минут, чем в прошлой игре. Мне кажется, в первой и третьей четвертях они сыграли вместе примерно по 10 минут», – приводит слова Керра ESPN.Напомним, что матч с «Джаз» стал для Дюранта вторым после месячного отсутствия из-за травмы колена.