Фридзон: не согласен с тем, что «Баскония» – самый лёгкий жребий для ЦСКА

Защитник ЦСКАподелился ожиданиями от предстоящего противостояния в четвертьфинале плей-офф Евролиги с испанской «Басконией».«Я бы не сказал, что «Баскония» – самый лёгкий жребий для нас. В нынешнем сезоне Евролиги было очень много непредсказуемых матчей, каждая команда могла преподнести сюрприз. Поэтому, если ты хочешь выиграть турнир, ты должен обыгрывать всех – будь то «Фенерабахче» или «Реал». В игре с испанцами всё будет зависеть от нашего настроя. Мы внимательно посмотрим два сыгранных матча, тщательно проанализируем поражение в Витории и сделаем правильные выводы по игре лидеров «Басконии».Нам важно, чтобы болельщики поддержали нас в плей-офф, как они делали это в ходе регулярного сезона. Когда тебя поддерживают 11–12 тыс. человек, игроки испытывают совсем другие эмоции и показывать свои лучшие качества становится гораздо легче», – цитируют Фридзона «Известия».