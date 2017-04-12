Куфос: не знаю, приму ли участие в Евробаскете-2017

Греческий центровой «Сакраменто Кингз»дал понять, что, возможно, не сыграет за национальную сборную на Евробаскете-2017.«Я всё ещё не знаю, сыграю ли я на Евробаскете. Такое решение складывается из множества вещей. Я горжусь тем, что я гражданин и США, и Греции, и я всегда горд выступать за сборную, но многое будет зависеть от моего состояния здоровья, личной жизни и кое-каких других вещей», — цитирует грека Eurohoops.Этнический грек Куфос является уроженцем США, за сборную Греции он начал выступать в 2009 году. Отметим, что на Евробаскете-2017 его сборная сыграет в группе А, где поборется за выход в следующий этап с командами Франции, Словении, Польши, Финляндии и Исландии.