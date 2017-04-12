НБА запретила экс-американскому футболисту Ромо сыграть за «Даллас»

НБА запретила бывшему игроку в американский футболвыйти на площадку в составе «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс», сообщает ESPN. Владелец «Далласа»был готов заключить контракт с Ромо, чтобы включить его в состав команды, но комиссар лигиналожил вето на эту сделку.В итоге Ромо, который всю карьеру — с 2003 по 2016 год — отыграл за «Даллас Ковбойс», провёл с «Маверикс» тренировку и в форме команды находился рядом со скамейкой запасных во время поединка.