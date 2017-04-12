В «Бруклине» объяснили факт роста продаж билетов романом Хамфриса с Кардашьян

Член совета директоров «Бруклина»попытался объяснить факт роста продаж билетов на матчи «Нетс», несмотря на то что команда занимает последнее место в турнирной таблице НБА. Кущенко отметил, что увеличению продаж в немалой степени поспособствовали новости о романе игрока Криса Хамфриса с Ким Кардашьян.«Те, кто хочет заполнить стадион, не должны привязываться к спортивным результатам. Несомненно, мы должны продавать не только спорт, но и отдых или что-то ещё, что притянет людей на стадион.У меня есть колоссальный опыт в «Бруклине». Он, конечно, не со спортивными результатами связан в последние два года, но мы увеличиваем количество продаж билетов. Наши абонементы продались за два часа после того, как один из наших игроков стал встречаться с Ким Кардашьян. Тогда я подумал: какая разница, как мы играли?» — цитирует Кущенко RNS.