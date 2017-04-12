Межведомственная комиссия одобрила подачу заявки на проведение КМ-2023 в России

Состоялось заседание Межведомственной комиссии по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований. Одним из вопросов, который обсуждался на заседании, стало согласование выдвижения кандидатуры Российской Федерации на право проведения мужского Кубка мира 2023 года. Среди участников заседания были заместитель председателя правительства Российской Федерации, руководитель Межведомственной комиссии Виталий Мутко и министр спорта РФ Павел Колобков.
Выступивший с докладом президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко отметил особую значимость мужского Кубка мира 2023 года: он станет отборочным турниром к летним Олимпийским играм—2024. Для проведения матчей Кубка мира предложено рассмотреть Москву, Санкт-Петербург и Казань.
Межведомственная комиссия согласилась с предложением РФБ, кабинета министров Республики Татарстан, правительства Москвы и правительства Санкт-Петербурга о выдвижении кандидатуры Российской Федерации на право проведения мужского Кубка мира–2023 и рекомендовала РФБ в установленном порядке направить в ФИБА комплект заявочных документов по выдвижению кандидатуры на право проведения турнира. Место проведения мужского Кубка мира–2023 будет определено в декабре 2017 года.