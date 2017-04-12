«Кливленд» официально подписал контракты с Таваресом и Джонсом

«Кливленд Кавальерс» официально объявил о подписании контракта с атакующим защитникоми центровымДжонс выступал за «Кавальерс» в плей-офф прошлого года и стал чемпионом НБА вместе с командой. Его средние показатели за 12 лет в НБА — 5,4 очка и 1,7 подбора за 15,7 минуты на площадке.Таварес в нынешнем сезоне провёл один матч за «Атланта Хоукс», в остальное время выступая в D-лиге. Его средние показатели там равнялись 10,6 очка, 7,7 подбора и 2,7 блокшота за игру.