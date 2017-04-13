«Майами» обыграл «Вашингтон», но не попал в плей-офф

«Майами Хит» дома обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 110:102 в матче регулярного чемпионата НБА.
«Уизардс» с небольшим отрывом лидировали вплоть до середины второй четверти, однако затем вперед вышёл «Майами» и удерживал преимущество в 10-15 очков.
26 очков набрал в составе «Хит» Горан Драгич, а Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл из 24 очков и 18 подборов. У «Вашингтона» 27 очков на счету Трэя Бёрка.
«Майами» занял 9-е место в Восточной конференции, «Вашингтон» вышел в плей-офф с 4-го места и сыграет с «Атлантой».