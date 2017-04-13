«Торонто» победил «Кливленд», но остался на 3-м месте в Восточной конференции

«Торонто Рэпторз» на выезде переиграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 98:83 в матче регулярного чемпионата НБА.
«Рэпторз» совершили рывок во второй четверти, добившись преимущества в 19 очков, которое впоследствии сохранили в третьем и четвёртом периодах.
Самым результативным игроком матча стал защитник Норман Пауэлл, набравший 25 очков.
«Торонто» сравнялся с «Кливлендом» по победам, однако по дополнительным показателям расположился на 3-м месте — одной строчкой ниже, чем «Кавальерс». В первом раунде «Рэпторз» сыграют с «Милуоки», а «Кливленд» — с «Индианой».