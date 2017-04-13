«Нью-Йорк» в концовке вырвал победу у «Филадельфии»

«Нью-Йорк Никс» дома переиграл «Филадельфия Сиксерс» со счётом 114:113 в матче регулярного чемпионата НБА.
В течение большей части матча с небольшим отрывом лидировали «Сиксерс», однако за 18 секунд до сирены победу «Никс» принёс точный бросок форварда Мориса Ндура.
Самым результативным игроком поединка стал форвард «Филадельфии» Джастин Андерсон, набравший 26 очков. В составе «Никс» дабл-даблом отметился Маршалл Пламли (14 очков, 11 подборов), а Джастин Холидэй набрал 20 очков.
«Нью-Йорк» занял 12-е место в Восточной конференции, а «Филадельфия» расположилась на 14-й строчке. «Сиксерс» закончили сезон серией из 8 поражений подряд.