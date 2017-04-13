«Нью-Орлеан» победил «Портленд», несмотря на 25 очков Напьера

«Портленд Трэйл Блэйзерс» потерпел поражение от «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Мода-центре» в Портленде и завершилась со счётом 103:100 в пользу гостей.Самым результативным игроком поединка стал защитник «Трэйл Блэйзерс», набравший 25 очков.оформил дабл-дабл из 12 очков и 19 подборов. В составе победителей лучшим был, завершивший матч с 15 очками.«Портленд» занял 8-ю строчку в Западной конференции. В первом раунде плей-офф командасразится с «Голден Стэйт Уорриорз». «Нью-Орлеан» завершил сезон на 10-м месте.