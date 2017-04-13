Кармело Энтони: в ближайшие недели подумаю над своим будущим

Лидер «Нью-Йорк Никс»признался, что пока не знает, останется ли в клубе на следующий сезон.«Руководство может попытаться вновь обменять меня. Был момент, когда я думал, что моя карьера в «Никс» подошла к концу. Не знаю, что произойдёт дальше. Возможно, всё прояснится в ближайшие недели. Думаю, у клуба есть какой-то план, но на данный момент всё зависит только от меня.Я должен понять, что мне делать дальше. Мне нужно хорошо подумать над своим решением. Я обязательно поговорю с одноклубниками и семьёй, выясню, что важно для меня на этом этапе карьеры. Но, конечно, я хочу побеждать», – приводит слова Энтони ESPN.