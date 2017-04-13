Стали известны все участники плей-офф НБА

13 апреля завершился регулярный чемпионат НБА-2016/17. В последний день участие в плей-офф себе обеспечили «Индиана Пэйсерс» и «Чикаго Буллз», которые победили соответственно «Атланта Хоукс» (104:86) и «Бруклин Нетс» (112:73).«Голден Стэйт Уорриорз», занявший верхнюю строчку в Западной конференции, в первом раунде плей-офф встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс», а победитель Востока «Бостон Селтикс» сразится с «Чикаго». Действующий чемпион НБА «Кливленд Кавальерс» начнёт плей-офф с противостояния с «Индианой».Полная сетка плей-офф выглядит следующим образом:«Бостон Селтикс» – «Чикаго Буллз»«Вашингтон Уизардс» – «Атланта Хоукс»«Торонто Рэпторс» – «Милуоки Бакс»«Кливленд Кавальерс» – «Индиана Пэйсерс»«Голден Стэйт Уорриорз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс»«Лос-Анджелес Клипперс» – «Юта Джаз»«Хьюстон Рокетс» – «Оклахома-Сити Тандер»«Сан-Антонио Спёрс» – «Мемфис Гриззлиз»Розыгрыш плей-офф-2017 начнётся 15 апреля матчем «Кливленд» – «Индиана».