Гайлитис: для победы над «Локомотивом» должны были отлично сыграть не 1-2 игрока

Главный тренер ВЭФапрокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань» (69:80) в Единой лиге ВТБ.«Мы провели неплохой матч. Конечно, первая половина сложилась для нас удачнее. Вначале мы смогли поддержать темп, заданный „Локомотивом“, но затем соперник ускорился, и у нас начались потери. Нам нужно более внимательно изучать лидеров соперника, их возможности. Повторюсь, мы действовали сегодня неплохо, но, чтобы обыгрывать такие команды, как „Локомотив-Кубань“, нужно, чтобы отлично сыграли не один-два игрока, а больше», — приводит слова Гайлитиса пресс-служба лиги.