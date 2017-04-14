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Гайлитис: для победы над «Локомотивом» должны были отлично сыграть не 1-2 игрока

14 апреля 2017, пятница. 06:18. Баскетбол
Главный тренер ВЭФа Янис Гайлитис прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань» (69:80) в Единой лиге ВТБ.

«Мы провели неплохой матч. Конечно, первая половина сложилась для нас удачнее. Вначале мы смогли поддержать темп, заданный „Локомотивом“, но затем соперник ускорился, и у нас начались потери. Нам нужно более внимательно изучать лидеров соперника, их возможности. Повторюсь, мы действовали сегодня неплохо, но, чтобы обыгрывать такие команды, как „Локомотив-Кубань“, нужно, чтобы отлично сыграли не один-два игрока, а больше», — приводит слова Гайлитиса пресс-служба лиги.
Источник: Единая лига ВТБ Сообщить об ошибке
Теги
ВЭФ ПБК Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ
Новости. Баскетбол
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