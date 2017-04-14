«Финал четырёх» EЮБЛ U20 пройдёт в Химках

С 14 по 16 апреля в Баскетбольном центре Московской области состоится «Финал четырёх» Европейской юношеской баскетбольной лиги среди юношей не старше 20 лет. Турнир посвящён памяти олимпийского чемпиона Александра Болошева, об этом сообщает официальный сайт БК «Химки».В «Финале четырёх» примут участие БК «Химки», БК «СМС Владиславово» (Польша), БК «Грузия», а также победитель вынесенной игры БК «Вентспилс» (Латвия) – БК «Цмоки-Минск» (Белоруссия).Матч за выход в финал БК «Химки» сыграют 15 апреля.