Беверли: в плей-офф у «Хьюстона» есть шансы сделать что-то особенное

Защитник «Хьюстон Рокетс»выразил надежду, что в этом сезоне у его команды есть хорошие шансы на удачное выступление в плей-офф.«В этом году у нас есть шансы сделать что-то особенное. Мы не знаем, что это может быть. Но у нас есть шансы на что-то реально особенное», — приводит слова Беверли Sportando.В регулярном чемпионате команда из Техаса заняла третье место в Западной конференции с балансом побед-поражений 55/27. В первом раунде плей-офф «Хьюстон» померятся силами с «Оклахома-Сити Тандер».