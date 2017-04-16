«Кливленд» одолел «Индиану», и повёл в серии 1:0

Плей-офф НБА сезона-2016/2017 стартовал матчем между «Кливленд Кавальерс» и «Индианой Пэйсерс», состоявшимся на площадке коллектива из Огайо.В первой половине матча хозяева контролировали игру, и завершили её с перевесом в 7 очков — 66:59. В третьей четверти «Кливленду» удалось увеличить отрыв от соперника, но уже в заключительном игровом отрезке гости сумели вернуться в игру.Чуть более чем за 2 минуты до финальной сирены счёт на табло был равным. В последней атаке «Индиана» имела шанс вырвать победу, но бросок Си Джея Майлса не достиг цели. Победа «Кливленда» — 109:108.Лучшим в составе победителей стал форвард, набравший 32 очка и отдавший 13 передач. У «Индианы» 29 очков в активе