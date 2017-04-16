Кайри Ирвинг вышел на 3-е место в истории «Кливленда» по числу очков в плей-офф

Плей-офф НБА сезона-2016/2017 стартовал матчем между «Кливленд Кавальерс» и «Индианой Пэйсерс», состоявшимся на площадке коллектива из Огайо. Действующие чемпионы победили со счетом 109:108.Разыгрывающий «Кливленда»набрал 23 очка и вышел на третье место в истории клуба по числу набранных очков в плей-офф.25-летний Кайри (800 очков) обошел Брэда Догерти (782) и Жидрунаса Илгаускаса (784). Второе место занимает Марк Прайс (818). У Леброна Джеймса 3266 очков в плей-офф за «Кавальерс».