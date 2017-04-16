Тони Паркер вышел на девятое место по результативности в плей-офф в истории НБА

Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс», набрав 18 очков в стартовом матче серии первого раунда с «Мемфис Гриззлиз», довёл их общее количество за карьеру в плей-офф до 3 903 (18,2 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Ларри Бёрда и вышел на девятое место по результативности в плей-офф в истории НБА.Теперь ближайшим к Паркеру стал Джерри Уэст с 4 457 очками, а из действующих баскетболистов его опережает только Леброн Джеймс (5 604).Встреча завершилась домашней победой «Сан-Антонио» со счётом 111:82.