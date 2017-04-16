Майлз: я хотел отдать мяч Джорджу, но оставалось всего четыре секунды

Лёгкий форвард «Индиана Пэйсерс»объяснил, почему взял на себя ответственность за решающий бросок в концовке стартового матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Кливленд Кавальерс».«Конечно, мы хотели доставить мяч Полу Джорджу, чтобы он имел возможность выполнить победный бросок. Но когда я получил передачу, то до финальной сирены оставалось всего четыре секунды. Так что мне пришлось атаковать самому. У меня была хорошая позиция. Просто я не попал», – цитирует Майлза ESPN.Встреча закончилась выездным поражением «Индианы» со счётом 108:109.