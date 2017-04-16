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Майлз: я хотел отдать мяч Джорджу, но оставалось всего четыре секунды

16 апреля 2017, воскресенье. 11:00. Баскетбол
Лёгкий форвард «Индиана Пэйсерс» Си Джей Майлз объяснил, почему взял на себя ответственность за решающий бросок в концовке стартового матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Кливленд Кавальерс».

«Конечно, мы хотели доставить мяч Полу Джорджу, чтобы он имел возможность выполнить победный бросок. Но когда я получил передачу, то до финальной сирены оставалось всего четыре секунды. Так что мне пришлось атаковать самому. У меня была хорошая позиция. Просто я не попал», – цитирует Майлза ESPN.

Встреча закончилась выездным поражением «Индианы» со счётом 108:109.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Индиана Пэйсерс Си Джей Майлз
Новости. Баскетбол
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