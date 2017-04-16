Донован: в плей-офф Уэстбрук будет проводить на площадке больше времени

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер»намерен увеличить нагрузку на разыгрывающегов плей-офф.«В плей-офф Уэстбрук будет проводить на площадке больше времени по сравнению с регулярным чемпионатом. Но это касается не только его, но и многих других наших баскетболистов. Медицинская служба организации тщательно проанализировала зависимость показателей Расселла на протяжении всей карьеры от игрового времени. Мы хотим, чтобы он был эффективен. Судя по данным медиков, для этого он должен выходить на паркет на 34-36 минут», – цитирует Донована ESPN.В первом раунде плей-офф «Оклахома-Сити» встретится с «Хьюстон Рокетс».