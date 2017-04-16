Курское «Динамо» победило «Фенербахче» и выиграло женскую Евролигу

Курское «Динамо» в финале женской Евролиги обыграло турецкий «Фенербахче» со счётом 77:63. Основной вклад в победу курский клуб сделал во второй и четвёртой четвертях — первую они выиграли с разницей "+11", а вторую — "+7".Самой результативной в этом матче была Энджел Маккотри из «Динамо», которая набрала 20 очков.В матче за третье место екатеринбургский УГМК переиграл чешскую «Прагу» со счётом 68:63.«Динамо»: Маккотри (20), Огвумике (19), Принс (18), Вадеева (7), Круз (5), Сиак (5), Кириллова (3).