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175 лет назад 2016
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Курское «Динамо» победило «Фенербахче» и выиграло женскую Евролигу

16 апреля 2017, воскресенье. 19:09. Баскетбол
Курское «Динамо» в финале женской Евролиги обыграло турецкий «Фенербахче» со счётом 77:63. Основной вклад в победу курский клуб сделал во второй и четвёртой четвертях — первую они выиграли с разницей "+11", а вторую — "+7".

Самой результативной в этом матче была Энджел Маккотри из «Динамо», которая набрала 20 очков.

В матче за третье место екатеринбургский УГМК переиграл чешскую «Прагу» со счётом 68:63.

Евролига. Женщины. Финал

«Динамо» (Курск) — «Фенербахче» — 77:63 (17:18, 27:16, 18:21, 15:8)
«Динамо»: Маккотри (20), Огвумике (19), Принс (18), Вадеева (7), Круз (5), Сиак (5), Кириллова (3).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
16 апреля 2017, воскресенье
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