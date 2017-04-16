Курское «Динамо» победило «Фенербахче» и выиграло женскую Евролигу

Курское «Динамо» в финале женской Евролиги обыграло турецкий «Фенербахче» со счётом 77:63. Основной вклад в победу курский клуб сделал во второй и четвёртой четвертях — первую они выиграли с разницей "+11", а вторую — "+7".
Самой результативной в этом матче была Энджел Маккотри из «Динамо», которая набрала 20 очков.
В матче за третье место екатеринбургский УГМК переиграл чешскую «Прагу» со счётом 68:63.
Евролига. Женщины. Финал
«Динамо» (Курск) — «Фенербахче» — 77:63 (17:18, 27:16, 18:21, 15:8)
«Динамо»: Маккотри (20), Огвумике (19), Принс (18), Вадеева (7), Круз (5), Сиак (5), Кириллова (3).