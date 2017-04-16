Д. Риверс: тянуть время при "-2"? Кто вообще так делает?

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс»остался недоволен вопросом о том, почему его клуб не тянул время в атаке в концовке встречи с «Ютой Джаз», уступая "-2". «Клипперс» сравняли счёт, но «Джаз» хватило времени, чтобы провести свою атаку и вырвать победу.«Кто вообще так делает? Если ты промахнёшься, игра будет окончена. Кто станет ждать? Это бессмысленно. Ты просто забиваешь. Можешь забить за секунду — забиваешь за секунду. Если найдёте тренера, который скажет обратное, дайте на него посмотреть», — приводит слова Риверса Sports Illustrated.