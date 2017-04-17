«Хьюстон» разгромил «Оклахома-Сити» — "+31", Харден набрал 37 очков

«Хьюстон Рокетс» разгромил «Оклахома-Сити Тандер» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции. Встреча состоялась в «Тойота-центре» в Хьюстоне и завершилась со счётом 118:87 в пользу хозяев.Самым результативным игроком в составе победителей стал, набравший 37 очков. Патрик Беверли оформил дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов. Нене Илариу набрал 15 очков. В составе «Тандер» 22 очка и 11 подборов записал в свой актив Расселл Уэстбрук.Второй матч серии состоится 20 апреля также в Хьюстоне.