Дрэймонд Грин: Макги и Уэст перевернули ход матча с «Портлендом»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отметил вклад запасных игроков команды Джавэйла Макги и Дэвида Уэста в победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» (121:109).
«Всё началось с энергии Джавэйла в третьей четверти. Затем вышел Дэвид Уэст и проделал действительно большую работу. Лиллард и Макколлум больше не могли совершать проходы под кольцо. С этого момента мы получили контроль над игрой, после чего сделали рывок 15:2», – приводит слова Грина ESPN.
В поединке с «Трэйл Блэйзерс» Грин провёл на площадке 37 минут, собрав коллекцию из 19 очков, 12 подборов, 9 результативных передач, 5 блок-шотов и 3 перехватов.