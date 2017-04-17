Оладипо: все игроки «Оклахома-Сити» должны лучше бороться за подборы

Защитник «Оклахома-Сити Тандер»отметил слабую игру своей команды на подборах в стартовом матче первого раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс» (87:118).«Хьюстон» проделал отличную работу, собрав много подборов в нападении. Нам нужно справиться с этой проблемой. Я имею в виду не только наших форвардов и центровых. Все игроки «Тандер» должны лучше бороться за подборы», – приводит слова Оладипо ESPN.Отметим, что в первом матче серии «Хьюстон» превзошёл «Оклахома-Сити» по подборам со счётом 56:41.