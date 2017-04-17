Убре: Маркиф Моррис играет лучше Пола Миллсэпа

Форвард «Вашингтон Уизардс»после победы в первом матче серии с «Атлантой Хоукс» (114:107) сравнил«Миллсэп является игроком уровня Матча звёзд. Но лично я считаю, что Маркиф играет лучше его. Я говорю ему это каждый день. Люди уважают Миллсэпа, и я тоже, но сейчас за «Вашингтон» выступает один из лучших тяжёлых форвардов в мире. Он выходит на площадку и доказывает это каждый день», – приводит слова Убре The Score.В поединке с «Атлантой» Моррис отыграл 38 минут, собрав коллекцию из 21 очка, 7 подборов, 4 блок-шотов, 2 результативных передач и 1 перехвата.