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Убре: Маркиф Моррис играет лучше Пола Миллсэпа

17 апреля 2017, понедельник. 14:30. Баскетбол
Форвард «Вашингтон Уизардс» Келли Убре после победы в первом матче серии с «Атлантой Хоукс» (114:107) сравнил Маркифа Морриса с Полом Миллсэпом.

«Миллсэп является игроком уровня Матча звёзд. Но лично я считаю, что Маркиф играет лучше его. Я говорю ему это каждый день. Люди уважают Миллсэпа, и я тоже, но сейчас за «Вашингтон» выступает один из лучших тяжёлых форвардов в мире. Он выходит на площадку и доказывает это каждый день», – приводит слова Убре The Score.

В поединке с «Атлантой» Моррис отыграл 38 минут, собрав коллекцию из 21 очка, 7 подборов, 4 блок-шотов, 2 результативных передач и 1 перехвата.
Источник: The Score Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Уизардс Келли Убре Маркиф Моррис Пол Миллсэп
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