Швед: в игре с «Астаной» было тяжело бегать

Атакующий защитник «Химок»признался, что ему непросто дался матч с «Астаной» (90:87) в Единой лиге ВТБ.«Мне всегда нравится приезжать в Астану, к нам хорошо относятся местные болельщики. Здесь всегда тяжело играть, так как команда преобразилась. В первой половине соперник играл не так, как хотел, но затем вернулся в игру с «-20» и даже вышел вперёд.У «Астаны» хороший подбор баскетболистов, и они отлично сыграли как в защите, так и в нападении. Было тяжело бегать, но самое главное, что мы победили. Ждём следующего матча», — приводит слова Шведа сайт «Химок».