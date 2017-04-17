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Швед: в игре с «Астаной» было тяжело бегать

17 апреля 2017, понедельник. 20:56. Баскетбол
Атакующий защитник «Химок» Алексей Швед признался, что ему непросто дался матч с «Астаной» (90:87) в Единой лиге ВТБ.

«Мне всегда нравится приезжать в Астану, к нам хорошо относятся местные болельщики. Здесь всегда тяжело играть, так как команда преобразилась. В первой половине соперник играл не так, как хотел, но затем вернулся в игру с «-20» и даже вышел вперёд.

У «Астаны» хороший подбор баскетболистов, и они отлично сыграли как в защите, так и в нападении. Было тяжело бегать, но самое главное, что мы победили. Ждём следующего матча», — приводит слова Шведа сайт «Химок».
Источник: Официальный сайт БК "Химки" Сообщить об ошибке
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БК Астана БК Химки Алексей Швед
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