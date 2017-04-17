Слоганы «Голден Стэйт» и «Кливленда» на плей-офф практически совпали

Перед первым матчем серии первого раунда плей-офф с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (121:109) болельщики «Голден Стэйт Уорриорз» получили майки со слоганом команды. Слоган практически совпал с тем, который ранее выбрали «Кливленд Кавальерс», — Defend our Ground («Защитим свою землю») у «Уорриорз» и Defend the Land («Защитим землю») у «Кавальерс».Отметим, что в двух последних финалах НБА между собой играли именно «Голден Стэйт» и «Кливленд», одержавшие по одной победе в чемпионате.