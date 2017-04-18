37 очков Ирвинга помогли «Кливленду» выиграть второй матч у «Индианы»

«Кливленд Кавальерс» обыграл «Индиану Пэйсерс» во втором матче первого раунда плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча состоялась на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась со счётом 117:111 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Кливленда» стал Кайри Ирвинг, набравший 37 очков. По дабл-даблу оформили Кевин Лав (27 очков, 11 подборов) и Леброн Джеймс (25 очков, 10 подборов). За «Индиану» 32 очка набрал Пол Джордж, ещё 23 – Джефф Тиг.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Кавальерс». Третья игра противостояния состоится в Индианаполисе 21 апреля.