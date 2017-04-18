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Нандо де Коло примет участие в Евробаскете-2017

18 апреля 2017, вторник. 19:21. Баскетбол

Защитник ЦСКА Нандо де Коло примет участие в Евробаскете-2017 в составе национальной сборной Франции.

«Честно говоря, я думал взять паузу в выступлениях за сборную после Олимпиады в Рио-де-Жанейро, но предстоящее лето будет важным. Я всегда рад защищать цвета сборной Франции», — приводит слова де Коло L'Equipe.

Евробаскет-2017 пройдёт с 31 августа по 17 сентября. Сборная Франции групповой турнир проведёт в Финляндии, где поборется за выход из группы А с командами Греции, Польши, Словении, Финляндии и Исландии.

Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
Теги
ПБК ЦСКА Сборная Франции — Баскетбол Нандо де Коло
Новости. Баскетбол
18 апреля 2017, вторник
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