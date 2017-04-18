Сплиттер поблагодарил «Филадельфия Сиксерс»

Бразильский центровой Тьяго Сплиттер посредством страницы в «Инстаграме» поблагодарил «Филадельфия Сиксерс» за проведённое время в составе команды, дав понять, что вряд ли вернётся в Пенсильванию в следующем сезоне.

«Хочу поблагодарить „Сиксерс“, фанов, а особенно тренера Брауна. Они дали мне возможность играть и тяжело работать с большим профессионализмом. Спасибо фанам за поддержку», — написал Сплиттер.

Отметим, Тьяго Сплиттер восстанавливался после тяжёлой травмы в составе «Филадельфии» и успел сыграть в регулярном чемпионате девять поединков, набирая в них в среднем по 4 очка и собирая по 2,4 подбора.