Стриптизёрша из Нью-Йорка заявила о беременности от Кармело Энтони

Форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони попал в неприятную ситуацию. Некая стриптизёрша из Нью-Йорка заявила о том, что беременна от звёздного баскетболиста, об этом сообщает TMZ.

На данный момент девушка уже находится на седьмом месяце и теперь рассчитывает, что Энтони возьмёт на себя не только все медицинские расходы, сопутствующие родам, но и будет выделять средства на другие затраты, связанные с содержанием ребёнка.

В то же время источники, приближённые к семье Энтони, сообщают, что отношения баскетболиста со своей супругой уже давно не безоблачны, а нынешняя ситуация и вовсе ставит под большие сомнения возможное примирение пары.