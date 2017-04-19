Стивенс – худший тренер в истории плей-офф среди проведших как минимум 10 матчей

Для главного тренера «Бостон Селтикс» Брэда Стивенса поражение во втором матче серии первого раунда с «Чикаго Буллз» стало 10-м за карьеру в плей-офф при 2 победах. Таким образом, с 16,7% выигранных поединков в нокаут-раунде он стал худшим наставником в истории лиги среди проведших как минимум 10 встреч. По две победы при девяти поражениях в плей-офф имеют в пассиве Дон Чэйни и Боб Вайсс. В плей-офф сезона-2014/15 Стивенс во главе «Бостона» проиграл в серии первого раунда «Кливленд Кавальерс» 0-4, а в прошлом сезоне уступил в первом раунде «Атланте Хоукс» 2-4.

Встреча закончилась домашним поражением «Селтикс» со счётом 97:111, после которого они проигрывают в серии 0-2.