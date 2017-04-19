Стивенс: Ципсер, Миротич и Портис сыграли важную роль в успехах «Чикаго»

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс отметил существенный вклад резервистов «Чикаго Буллз» в стартовых матчах серии первого раунда плей-офф.

«Пол Ципсер, Никола Миротич и Бобби Портис сыграли важную роль в первых двух поединках серии. Мы ожидали хорошей игры от Дуэйна Уэйда и Рэджона Рондо. Ведь они на протяжении своих карьер доказывали, что умеют прибавлять в плей-офф. И конечно, опасались Джимми Батлера. Но действия резервистов «Чикаго» значительно повлияли на ход противостояния», – цитирует Стивенса ESPN.

После двух первых домашних встреч «Бостон» проигрывает в серии 0-2.