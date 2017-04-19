Вячеслав Зайцев вручил жителям Химок знаки ГТО

Защитник БК «Химки» Вячеслав Зайцев вручил жителям Химок, успешно прошедшим испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», знаки отличия. Знаки ГТО участники испытаний получили на официальной церемонии в пресс-центре стадиона «Арена Химки».

«Рад, что в Химках так много жителей занимаются физической культурой и любят спорт. Комплекс ГТО – важный инструмент для популяризация здорового образа жизни. Приятно было узнать, что в нём принимают участие химчане самых разных возрастов. Призываю всех не останавливаться на достигнутом и привлекать к занятиям физической культурой друзей, родных и близких, знакомых. Спорт – это здоровье, спорт – это жизнь», — цитирует Зайцева официальный сайт «Химок».

На сегодняшний день нормативы ГТО выполнили порядка 1400 химчан, 345 из них – на знаки отличия. Золотыми знаками отмечены 290 жителей городского округа.