Кириленко: болельщикам должно быть всё равно, с кем играет ЦСКА в Евролиге

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко считает, что матч ЦСКА с «Басконией» в Евролиге не собрал аншлага из-за невысокой популярности соперника «армейцев». На матче присутствовали 6986 зрителей.

«Я не видел предпосылок к тому, что трибуны будут забиты до отказа. «Баскония» — команда не с таким именем, как, например, «Реал» или «Барселона». На таких соперников с громкими именами народ идёт автоматически.

Имя соперника сыграло свою роль. Ведь на «Реал» и «Барселону» полный зал собирался даже в регулярном чемпионате. А это значит одно — люди в нашей стране любят баскетбол. В принципе болельщику должно быть всё равно, с кем играет ЦСКА в Евролиге. Потому что он идёт смотреть свою команду и болеть за неё", — сказал Кириленко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину.

Полностью интервью с Кириленко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.