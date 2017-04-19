Обрадович: «Парма» могла одержать больше побед

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович после победы над «Пармой» (84:71) заявил, что пермский клуб мог за сезон одержать более одной победы, с которой пермяки завершили регулярное первенство.

«Это была сложная игра. Мы уважаем соперника. «Парма» — хорошая команда, у них замечательные болельщики и атмосфера на игре. Наш сегодняшний соперник доставил много проблем топовым командам, и я уверен, что «Парма» могла одержать больше побед, чем они имеют сейчас», — приводит слова Обрадовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.