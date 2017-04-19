«Олимпиакос» обыграл «Анадолу Эфес» и повёл в серии 1/4 финала Евролиги 1-0

Греческий «Олимпиакос» на своей площадке обыграл турецкий «Анадолу Эфес» со счётом 87:72 в первом матче серии 1/4 финала Евролиги. Греки завладели преимущество с первой четверти и к большому перерыву сделали своё преимущество двузначным. Во второй половине встречи «Эфесу» не удалось сократить отставание.

Результативнее всех в этом матче действовал форвард «Эфеса» Тайлер Ханикатт, который принёс своей команде 17 очков. У «Олимпиакоса» лучшим стал защитник Вангелис Манцарис — на его счету 13 баллов.