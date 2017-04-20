Итудис: ЦСКА хорошо читает игру, это поможет в противостоянии с «Басконией»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис дал комментарий в преддверии второго четвертьфинального матча Евролиги с «Басконией», который состоится сегодня, 20 апреля, в Москве.

«Это будет ещё одна сложная игра. Наверняка у нас будут определённые корректировки. Нам удалось выиграть игру на подборе, хотя «Баскония» одна из лучших команд по игре на подборе. На площадке существует много стратегий, различных вариантов игры в защите. Мы довольно хорошо читаем игру. Это даст нам ещё один импульс в осознании того, чего нам нужно придерживаться в настоящий момент, не думать о будущем. Это наш подход - играть по игре», — приводит слова Итудиса официальный сайт турнира.