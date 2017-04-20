С. Алонсо: «Баскония» должна вернуться домой с одной победой над ЦСКА

Главный тренер «Басконии» Сито Алонсо дал комментарий в преддверии второго матча серии 1/4 финала Евролиги с ЦСКА, который пройдёт 20 апреля в Москве. В первой встрече победа осталась за «армейцами» — 98:90.

«В первую очередь, нам надо восстановиться физически и психологически. Мы знаем, что они будут ещё лучше готовы победить нас. Но нам надо изменить кое-что в своей игре, скорректировать ошибки, особенно в защите на периметре. При этом надо сохранить свой менталитет, веру в себя и вернуться в Басконию с одной победой», — приводит слова Алонсо официальный сайт Евролиги.