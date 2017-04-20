Пол: хочу, чтобы мне поставили памятник у «Стейплс-центра»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Крис Пол хочет стать первым игроком своего клуба, которому поставят памятник возле арены «Стэйплс-центр». На данный момент там располагаются только памятники игрокам «Лейкерс».

«Я ещё не проезжал мимо этих статуй. Они стоят спереди, а мы заходим с заднего входа.

Я хотел бы получить статую. Безусловно. Но для этого надо много всего сделать. Парни, которым поставили статуи, оставили долговременный след. Это больше, чем игра. Все эти парни сделали это", — приводит слова Пола ESPN.