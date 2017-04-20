ЦСКА обыграл «Басконию» и повёл в четвертьфинальной серии Евролиги 2-0

ЦСКА одержал победу над «Басконией» во втором матче четвертьфинальной серии Евролиги, который состоялся в Москве.

В четвёртой четверти москвичи довели отрыв до «+12», но затем расслабились и позволили гостям сделать рывок 16:5, который снова вернул их в игру, сократив отставание до одного очка, а потом и вовсе сравнять счёт. Концовка получилась нервной, но за секунду до сирены Кайл Хайнс реализовал два штрафных броска и вырвал победу для ЦСКА.

Лучшим в составе ЦСКА стал Милош Теодосич, который набрал 16 очков, а также отдал 8 передач. У испанцев можно отметить Родрига Бьёбуа, который записал себе в актив 21 очко и 5 передач.