27 очков Миннерата не спасли «Автодор» в матче против «Зенита»

«Зенит» одержал домашнюю победу над «Автодором» в заключительном для себя матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ.

В первой половине встречи на паркете шла относительно равная игра, а на большой перерыв команды ушли при счёте 53:47 в пользу хозяев.

В третьей четверти подопечные Василия Карасёва оформили впечатляющий рывок, одержав в ней верх 29:11. В заключительной десятиминутке гости попытались вернуться в игру, однако сумели лишь сократить отставание в счёте.

Итоговая победа «Зенита» — 89:78. В составе победителей дабл-дабл оформил Евгений Валиев (14 очков + 10 подборов), самым же результативным игроком встречи стал форвард «Автодора» Ник Миннерат, записавший в свой актив 27 очков и 8 подборов.