В. Карасёв: только начинаем выходить на пик формы

Главный тренер «Зенита» Василй Карасёв прокомментировал победу в матче Единой лиги ВТБ против «Автодора» (89:78), а также поделился мнением о первом сопернике команды в плей-офф — рижском ВЭФе.

«Это была важная игра, которая снимала все вопросы относительно нашего финиша на втором месте, плюс мы давно не играли дома. Начало получилось для нас не особо удачным. Сказалась достаточно долгая пауза после матча с «Химками».

У ребят возникли проблемы именно с игровой формой: было много глупых ошибок в защите и нападении. После перерыва подействовали и разговоры, и сами игроки успокоились, решив исход матча за шесть минут. Оставила неприятный осадок четвёртая четверть. Что бы ни происходило, как бы мы ни вели в счете, нужно выходить и играть, работать на будущее. Из-за турнирного положения «Автодора» была расслабленность.

По травме Сергея Карасёва могу сказать, что он подвернул ногу. В таких играх очень обидно получать травмы на ровном месте – ему просто приземлились на ногу. Впрочем, залечить эту травму время есть, а потому, надеюсь, всё будет в порядке.

Что касается нашего соперника в плей-офф, то ВЭФ — хорошая команда, в которой выделяется Янис Блумс. Он настоящий снайпер, которого нужно останавливать в первую очередь. Также у них хороший центровой, да и, в целом, 5-7 игроков высокого уровня. Им немного не хватает «скамейки», и если играть в агрессивный, плотный баскетбол с ротацией, то у них будут проблемы. Мы только начинаем выходить на пик формы", — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт клуба.