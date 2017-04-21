Центровой «Юты» Гобер пропустит третий матч серии с «Клипперс»

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер пропустит третий матч серии плей-офф против «Лос-Анджелес Клипперс», об этом на своей странице в «Твиттере» сообщает инсайдер Тони Джонс.

Французский центровой «Юты» получил травму колена на двадцатой секунде первого матча серии против «Клипперс». МРТ-обследование диагностировало у баскетболиста растяжение и ушиб.

Позже Гобер выразил надежду, что сумеет вернуться на паркет по ходу серии против «Клипперс». После двух матчей счёт в серии 1:1. При этом в активе «Юты» выездной успех.